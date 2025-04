Vale não vê impactos relevantes da guerra comercial, mas monitora disputas de perto

Segundo comentários realizados pelos executivos na teleconferência com analistas e investidores, a Vale avalia que este não é o momento de discutir dividendos extraordinários, considerando as incertezas.

A Vale destacou ainda que três importantes projetos de minério de ferro da companhia estão progredindo conforme o cronograma.

A mineradora informou na véspera que seu lucro líquido caiu 17% no primeiro trimestre ante o mesmo período do ano passado, quando preços mais baixos do minério de ferro ofuscaram ganhos com maiores vendas e redução de custos.

(Por Roberto Samora e Gabriel Araujo)