Wall Street recua apesar de sinais de alívio tarifário entre China e EUA

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street recuavam nesta sexta-feira apesar dos sinais de que a China está preparada para suavizar sua posição sobre tarifas, enquanto resultados trimestrais melhores que o esperado da Alphabet impulsionavam suas ações e forneciam suporte a outros papéis de tecnologia.

A China concedeu algumas isenções das tarifas de 125% para importações vindas dos Estados Unidos e está pedindo que as empresas identifiquem produtos essenciais que precisam ser isentos de impostos, de acordo com as empresas notificadas.

Esse foi o sinal mais claro até agora de que Pequim está preocupada com as consequências econômicas de sua guerra comercial com Washington, e ocorreu após indicações de autoridades dos EUA de que a Casa Branca está pronta para aliviar as tensões entre as duas maiores economias do mundo.