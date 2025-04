Reuniões do FMI e Banco Mundial terminam com pouca clareza tarifária, mas com presságios econômicos

Muitos participantes das reuniões da primavera norte-americana do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial tinham a sensação de que o governo de Trump ainda está em conflito quanto às suas exigências a parceiros comerciais atingidos por suas tarifas abrangentes.

Durante a semana, muitos ministros das Finanças e do Comércio tentaram se reunir com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e com outras autoridades importantes do governo Trump, sem sucesso. Os que se reuniram, muitas vezes, foram orientados a ser pacientes -- mesmo com o fim da pausa de 90 dias que Trump havia concedido para as tarifas mais altas se aproximando.

Na verdade, nenhum acordo foi finalizado ao longo da semana, apesar de o governo Trump ter anunciado o recebimento de 18 propostas por escrito e uma agenda completa de negociações.

"Não estamos negociando. Estamos apenas apresentando, discutindo a economia", disse o ministro das Finanças da Polônia, Andrzej Domanski. Ele acrescentou que enfatizou "como essa incerteza é ruim para a Europa, para os EUA, ou seja, é realmente ruim para todos".

As advertências de que as tarifas -- 25% sobre todas as importações norte-americanas de veículos, aço e alumínio e, atualmente, 10% sobre quase todo o resto -- causariam danos dolorosos aos EUA e a outras grandes economias não foram, em grande parte, ouvidas pelas autoridades norte-americanas.

"Sabemos que eles acham que não será tão ruim assim", disse Domanski. "Eles acham que é uma dor de curto prazo e um ganho de longo prazo. E eu temo que teremos dor no curto prazo e dor no longo prazo."