Ações europeias fecham em alta antes de dados e balanços da semana

Pequim isentou na sexta-feira alguns produtos dos Estados Unidos de suas tarifas retaliatórias de 125%, de acordo com empresas notificadas, indicando uma disposição para controlar o conflito entre as duas economias.

No domingo, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, não confirmou as falas do presidente norte-americano, Donald Trump, de que as negociações com a China sobre tarifas estavam ocorrendo. A China tem negado repetidamente tais alegações.

"Há uma melhora no humor em relação à possível redução da escalada da guerra comercial entre os EUA e a China", disse Fiona Cincotta, analista sênior de mercado do City Index.

"Enquanto virmos Trump manter sua postura menos agressiva, isso pode continuar a alimentar o otimismo."

Também melhorou o humor a declaração do presidente russo, Vladimir Putin, de um cessar-fogo de três dias em maio na guerra com a Ucrânia para comemorar a vitória da União Soviética e seus aliados na Segunda Guerra Mundial.

O setor de saúde liderou os ganhos, saltando 1,3%, com a fabricante dinamarquesa de medicamentos Novo Nordisk em alta de 2,6%. O setor de bancos subiu 1%.