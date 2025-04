ANÁLISE-Após 100 dias de governo Trump, investidores avaliam "marca EUA"

"A questão de saber se isso causou danos irreversíveis aos mercados e ao sistema econômico dos EUA é existencial, mas ainda não temos uma resposta a longo prazo", disse Liz Ann Sonders, estrategista-chefe de investimentos da Charles Schwab & Co. "Sabemos que isso causou uma quantidade enorme de danos e que nossos parceiros estão questionando se somos confiáveis quando se trata de comércio ou outras coisas."

Uma recente moderação na retórica sobre comércio fez com que as bolsas acionárias se recuperassem para perto do nível de 2 de abril e houve uma pequena recuperação do dólar. Ainda assim, nos quase 100 dias desde a posse de Trump em 20 de janeiro, o índice S&P 500 acumulou queda de cerca de 8% e o índice do dólar caiu cerca de 9%. A data de 30 de abril marcará o 100º dia da presidência de Trump.

A volatilidade surgiu em um momento em que os investidores temem que a reforma do comércio global promovida por Trump possa prejudicar a economia norte-americana, causando um reequilíbrio.

As críticas ao presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, também causaram uma forte liquidação de ativos, com os investidores preocupados com a independência do Fed. Alguns também temem que possa haver danos mais profundos.

"Quando você tem uma marca, precisa se comportar de uma maneira que respeite essa marca", disse o fundador e presidente-executivo da Citadel, Kenneth Griffin, em uma conferência da Semafor na quarta-feira passada, afirmando que o governo norte-americano precisa ser cauteloso com potenciais danos aos Treasuries.

O porta-voz da Casa Branca, Kush Desai, afirmou que o governo Trump está comprometido em proteger a força e o poder do dólar.