BC busca confiança de que política monetária está produzindo os efeitos necessários, diz Galípolo

"A gente está bastante incomodado com a questão das expectativas (de inflação), que continuam bastante desancoradas, a gente quer entender por quanto tempo e em que patamar a gente precisa deixar a taxa de juros para atingir a meta."

Ele enfatizou que a autoridade monetária precisa ter uma dose adicional de parcimônia diante de um ambiente com "tamanha volatilidade e incerteza".

O BC decidiu em março seguir o ritmo de aperto nos juros ao elevar a taxa Selic em 1 ponto percentual, a 14,25% ao ano, e indicou um ajuste de menor magnitude na reunião de maio, deixando os passos seguintes em aberto.

"Estamos aqui tateando para entender se o nível que a gente está caminhando, é importante o gerúndio aqui, o nível que nós estamos caminhando está chegando no patamar contracionista o suficiente para convergência da inflação", disse o presidente do BC no evento desta segunda.

Galípolo ressaltou que o entendimento apresentado na reunião de março do Comitê de Política Monetária (Copom) permanece vigente, ressaltando que a comunicação do colegiado foi feliz ao apontar cenários que se confirmaram.

Ele disse que o BC acertou ao abordar três pontos: a preocupação com a inflação corrente acima da meta e com expectativas de mercado desancoradas; a defasagem da política monetária e o que foi feito pela autarquia no passado; e a ampliação da incerteza no cenário, que demanda flexibilidade e cautela.