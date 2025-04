BCE pode reduzir juros abaixo do nível neutro, diz Rehn

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu pode cortar a taxa de juros abaixo do nível neutro e manter a flexibilidade máxima, disse o membro do BCE Olli Rehn nesta segunda-feira.

Rehn, que também é presidente do banco central da Finlândia, ainda afirmou que as pressões subjacentes dos preços estão diminuindo e que as tarifas dos Estados Unidos estão aumentando os riscos de queda da inflação.

(Por Francesco Canepa)