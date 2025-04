Bessent diz que Trump está envolvido em todas negociações comerciais, talvez China ligue

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta segunda-feira que o presidente norte-americano, Donald Trump, estará "intimamente envolvido" nos acordos comerciais sob medida com cada um dos 18 parceiros comerciais importantes, exceto a China, mas será importante chegar a acordos em princípio em breve.

Perguntado no canal Fox News se ele planejava ligar para seu colega chinês para dar início às negociações entre as duas maiores economias do mundo, Bessent disse: "Veremos o que acontece com a China. Isso é importante. Acho que a situação é insustentável do lado chinês. Então, talvez eles me liguem um dia".

(Reportagem de David Lawder)