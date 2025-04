Déficit em conta corrente do Brasil não é mais coberto por investimentos diretos

BRASÍLIA/SÃO PAULO (Reuters) - O déficit em conta corrente do Brasil nos últimos 12 meses não está mais coberto totalmente pelo investimento diretos no país (IDP), apesar de um desempenho melhor do que o esperado das transações externas em março, mostraram dados do Banco Central nesta segunda-feira.

Os dados indicam um cenário menos favorável para as contas externas do Brasil, uma vez que o IDP, que consiste de investimentos em atividades produtivas de empresas, é visto como uma fonte de financiamento de longo prazo e de alta qualidade para os déficits em conta corrente.

O Brasil registrou déficit em transações correntes do Brasil de US$2,245 bilhões em março, melhor do que a expectativa do mercado, conforme pesquisa da Reuters com especialistas, que apontava para um saldo negativo de US$2,950 bilhões no mês. No mesmo período do ano anterior houve déficit de US$4,087 bilhões