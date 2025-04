Canadenses vão às urnas em eleição dominada por preocupações com Trump

Trump ressurgiu como um fator de campanha na semana passada, declarando que poderia aumentar a tarifa de 25% sobre os carros fabricados no Canadá porque os EUA não os querem. Ele disse anteriormente que poderia usar a "força econômica" para tornar o Canadá o 51º Estado dos EUA.

Carney tem enfatizado que sua experiência em lidar com questões econômicas o torna o melhor líder para lidar com Trump, enquanto Poilievre tem abordado as preocupações com o custo de vida, a criminalidade e a crise imobiliária.

"Provavelmente vou optar por Carney, porque neste momento sinto que precisamos de estabilidade", disse Andy Hill, de 37 anos, corretor de hipotecas de Vancouver. "Por ter pertencido ao sistema bancário inglês e ao sistema bancário canadense, ele realmente entende a economia."

Bob Lowe, um pecuarista de 66 anos que mora ao sul de Calgary, disse que já votou nos conservadores. Ele disse que sua principal preocupação é o fraco crescimento econômico do Canadá.

A economia estava em uma recuperação incipiente até que os EUA impuseram tarifas.

Carney tem procurado se distanciar do ex-premiê liberal Justin Trudeau, que era profundamente impopular quando disse em janeiro que renunciaria após quase uma década no poder. Naquela época, os conservadores lideravam as pesquisas por cerca de 20 pontos.