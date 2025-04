China minimiza impacto das tarifas de Trump na recuperação econômica

No entanto, Zhao Chenxin, vice-diretor da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, órgão de planejamento estatal da China, disse estar "totalmente confiante" de que o país atingirá sua meta de crescimento econômico de cerca de 5% para 2025.

Zhao não anunciou qualquer nova medida de apoio ou de estímulo, mas disse que a comissão vai implementar novas políticas no segundo trimestre, de acordo com as condições econômicas prevalecentes na época.

"As conquistas do primeiro trimestre estabeleceram uma base sólida para o desenvolvimento econômico de todo o ano", disse Zhao. "Não importa como a situação internacional mude, nós ancoraremos nossas metas de desenvolvimento, manteremos o foco estratégico e nos concentraremos em fazer nossas próprias coisas."

A garantia contrastou com um consenso geral entre os observadores da China de que a guerra comercial com os Estados Unidos terá um impacto significativo sobre o crescimento da segunda maior economia do mundo.

O Fundo Monetário Internacional, o Goldman Sachs e o UBS revisaram recentemente para baixo suas previsões de crescimento econômico para a China em 2025 e 2026, citando o impacto das tarifas de Trump - nenhum deles espera que a economia atinja a meta oficial de crescimento de Pequim.

Washington impôs tarifas de 145% sobre a maioria dos produtos chineses como parte do "Dia da Libertação" de Trump em 2 de abril, o que levou Pequim a retaliar com taxas de 125% sobre as importações dos EUA, impondo efetivamente um embargo comercial sobre os produtos um do outro.