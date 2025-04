Comunicação da última reunião do Copom foi feliz e permanece vigente, diz Galípolo

BRASÍLIA (Reuters) - O entendimento apresentado na reunião de março do Comitê de Política Monetária (Copom) permanece vigente, disse nesta segunda-feira presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ressaltando que a comunicação do colegiado foi feliz ao apontar cenários que se confirmaram.

Em evento promovido pelo J.Safra, em São Paulo, Galípolo afirmou que o BC acertou ao demonstrar preocupação com a inflação corrente e ao mencionar a defasagem da política monetária e a incerteza no cenário.

(Por Bernardo Caram)