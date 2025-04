Confiança da indústria do Brasil tem leve baixa em março em meio à cautela do setor, diz FGV

"O aumento da incerteza global, depois das medidas do governo americano, tende a impactar negativamente o sentimento dos empresários. Além disso, o ciclo de alta da taxa de juros, em conjunto com a expectativa geral de desaceleração da economia devem refletir em um cenário difícil para a indústria em 2025, sobretudo no segundo semestre", afirmou Pacini.

Os mercados globais têm sido abalados nos últimos meses pela imprevisibilidade da política comercial dos Estados Unidos, com os anúncios de tarifas do presidente Donald Trump escalando as tensões com a China e provocando negociações com outros parceiros, gerando incerteza sobre as perspectivas econômicas.

No cenário doméstico, o Banco Central voltou a subir a taxa Selic em 1 ponto percentual em março, para 14,25% ao ano, repetindo os movimentos de dezembro e janeiro. A autarquia ainda indicou mais uma alta de menor magnitude para a reunião de maio.

(Por Fernando Cardoso)