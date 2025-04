Dólar cai pela 7ª sessão ante o real em sintonia com o exterior

Às 17h04 na B3 o dólar para maio -- atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 0,72%, aos R$5,6495.

Pela manhã o dólar chegou a ensaiar ganhos ante o real, atingindo a cotação máxima do pregão de R$5,7012 (+0,19%) às 9h11, pouco depois da abertura. Mas rapidamente a divisa saltou para o território negativo, acompanhando o viés de baixa vindo do exterior, onde o dólar cedia ante boa parte das demais divisas.

“Depois que bateu a mínima, por volta dos R$5,64, tivemos um movimento de recomposição, voltando para os R$5,68. E agora o dólar está acompanhando basicamente o exterior”, comentou no meio da tarde o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik.

Segundo ele, continuaram permeando os negócios em todo o mundo a perspectiva de um possível acordo entre EUA e China na disputa tarifária desencadeada pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

Além disso, há uma expectativa grande pelo restante da semana, quando serão divulgados uma série de indicadores econômicos nos EUA -- enquanto no Brasil os mercados fecham novamente na quinta-feira, no feriado do Dia do Trabalho.

Nos EUA, na terça-feira saem dados do relatório de emprego Jolts, enquanto na quarta-feira serão divulgados o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre e os números de emprego da ADP. Na quinta-feira é a vez dos dados de seguro-desemprego e, na sexta, do relatório de emprego payroll.