Dólar ronda estabilidade com mercados à espera de dados e novidades sobre tarifas

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,03%, a R$5,689 na venda.

Os movimentos da divisa brasileira ocorriam na esteira da baixa volatilidade nos mercados de câmbio globais, com a moeda norte-americana também oscilando pouco frente a uma série de outras moedas, como euro, peso mexicano e peso chileno.

Por trás da tendência das negociações, prevalecia a cautela devido à alta incerteza em relação à política comercial dos EUA e à guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, com analistas e investidores receosos pelos impactos econômicos das mudanças na ordem de comércio global.

Na semana passada, os mercados demonstraram um leve otimismo diante da percepção de mudança de tom entre EUA e China, com o presidente norte-americano, Donald Trump, garantindo que seu país estava em negociações com o país asiático, enquanto Pequim isentou alguns produtos dos EUA de suas elevadas taxas.

Autoridades chinesas, no entanto, reiteraram nesta segunda que EUA e China não estão negociando um acordo, refutando as falas de Trump de que teria conversado com o líder chinês, Xi Jinping, enquanto o secretário do Tesouro, Scott Bessent, também negou saber de quaisquer conversas entre os dois presidentes.

Em meio ao vai e vem em relação às tensões comerciais, investidores preferiam ficar às margens nesta sessão, sem grandes apostas para qualquer direção.