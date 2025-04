Economia da zona euro enfrenta futuro sombrio, alertam autoridades monetárias do BCE

FRANKFURT (Reuters) - - Uma guerra comercial com os Estados Unidos poderá matar a recuperação incipiente da zona do euro, com o bloco sofrendo as consequências das tarifas, da incerteza e da perda de confiança, alertaram dois formuladores de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) nesta segunda-feira.

A economia da zona do euro deve ter crescido modestos 0,2% no primeiro trimestre, e os formuladores de política monetária há tempos têm previsto uma recuperação, que agora é vista como em suspensão, com riscos de resultados mais negativos.

"Os riscos se intensificaram em meio à incerteza excepcional, em grande parte relacionada ao comércio", disse o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, a legisladores europeus em uma audiência.