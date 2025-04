Eletrobras faz nova advertência a Gasparino em meio à disputa acirrada por vagas no conselho

Gasparino não foi indicado pela administração da Eletrobras para recondução ao colegiado, que passará pela primeira grande reformulação desde a privatização da companhia, em 2022. Apesar disso, ele concorre na disputa como indicado pelos acionistas Geração L. Par, Tempo Capital Principal, RPS e Clave.

Gasparino, que já participou de conselhos de várias grandes companhias e hoje é também conselheiro da Vale, tem criticado abertamente outros conselheiros da Eletrobras em sua conta pessoal do LinkedIn e pedido votos para eleição dele e de José João Abdalla Filho, um importante acionista individual da Eletrobras e que também concorrente ao posto de conselheiro.

Uma primeira advertência foi emitida pela Eletrobras no fim de março, por publicações de Gasparino no Linkedin feitas pouco antes da companhia divulgar sua proposta para a assembleia de acionistas, com uma lista recomendada de candidatos para composição do conselho.

De acordo com a Eletrobras, essas publicações, nas quais Gasparino fala, por exemplo, sobre supostas dinâmicas internas envolvendo acionistas-conselheiros e deliberações sobre temas dentro do colegiado, "não guardam relação com a veracidade dos fatos ocorridos e registrados em atas".

O teor delas também configura "desrespeito ao sistema de governança corporativa da companhia e às regras de relacionamento entre os agentes" e "risco de afetação negativa da confiança no conselho de administração e da reputação e imagem da Eletrobras", disse a empresa.

Uma segunda advertência foi emitida pela Eletrobras em 16 de abril, em função de novas publicações no LinkedIn nas quais Gasparino compartilha documentos confidenciais e sigilosos da companhia. A empresa também cita "reincidência de conduta de externar críticas públicas a decisões regularmente aprovadas pelo conselho".