Gerdau tem lucro operacional pouco acima do esperado e cita maior demanda nos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - A Gerdau divulgou nesta segunda-feira um Ebitda ajustado ligeiramente acima do esperado por analistas no primeiro trimestre, afirmando que as mudanças na política comercial de aço dos Estados Unidos ajudaram a compensar resultados mais fracos no Brasil.

A companhia, maior siderúrgica do Brasil em valor de mercado e dona de usinas pelas Américas, registrou resultado operacional medido pelo Ebtida (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado de R$2,4 bilhões, superando os R$ 2,29 bilhões previstos por analistas em pesquisa da LSEG.

Ainda assim, o Ebitda ajustado caiu quase 15% na comparação anual, enquanto o lucro líquido ajustado recuou 39% na mesma comparação, para R$ 758 milhões.