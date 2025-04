Governo mira US$2 bi em financiamentos verdes com novo leilão do Eco Invest

“Tem uma pegada ambiental gigantesca, um apelo internacional enorme, tem muita gente nos procurando. Almejamos, no melhor cenário, algo como 1 milhão de hectares recuperados. É bastante agressivo”, disse.

O novo leilão faz parte da linha de “blended finance” do Eco Invest, que mescla capital público e privado com o objetivo de baratear financiamentos e estimular iniciativas sustentáveis do setor privado, reduzindo também o risco à exposição cambial.

O anúncio oficial do certame contou com a presença dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Agricultura e Pecuária, Marina Silva e do Meio Ambiente, Carlos Fávaro. Um decreto para regulamentar o leilão será publicado nesta semana, e o prazo para apresentação das propostas pelos bancos será de 45 dias.

De acordo com o secretário, embora o valor exato não possa ser divulgado para não atrapalhar a competição entre as instituições financeiras concorrentes, o leilão deverá disponibilizar cerca de US$1 bilhão em capital catalítico do Fundo Clima, com exigência de alavancagem de ao menos uma vez e meia. O capital catalítico é um tipo de recurso que busca estimular investimentos adicionais de outras fontes.

Vencerão o leilão as instituições financeiras que oferecerem maior alavancagem em capital privado. Portanto, se o certame for bem-sucedido, serão somados ao US$1 bilhão do Fundo Clima pelo menos US$500 milhões em recursos privados, montante que pode aumentar a depender da concorrência.

Para Ceron, há apetite para uma alavancagem que leve os financiamentos a contarem com US$1 bilhão de capital público e US$1 bilhão de recursos privados.