Ibovespa abre estável em linha com exterior

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa mostrava estabilidade nos primeiros negócios desta segunda-feira, após renovar máximas no pregão anterior, com o índice ainda sensível ao cenário externo, enquanto investidores aguardam novidades sobre as tarifas comerciais dos Estados Unidos.

Investidores também monitoravam nesta manhã as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em evento promovido pelo J.Safra.

Às 10h08, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação negativa de 0,02%, a 134.711,1 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de junho, perdia 0,13%.