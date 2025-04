Ibovespa supera 135 mil pontos e caminha para 6º sessão seguida de alta

DESTAQUES

- PETROBRAS PN subia 0,16% e PETROBRAS ON tinha variação positiva de 0,12%, apesar da queda nos preços do petróleo no mercado internacional, onde o barril do Brent, referência para a estatal, era negociado em baixa de 1,26%, a US$66,03. No setor, BRAVA ENERGIA ON caía 0,11%, PRIO ON operava estável e PETRORECONCAVO ON perdia 0,88%. Analistas do Santander mantiveram recomendação "outperform" para Petrobras e Brava, mas rebaixaram para "neutra" a recomendação sobre Prio e PetroReconcavo.

- VALE ON tinha declínio de 0,35%, tendo como pano de fundo recuo dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian caiu 0,49%, a 710,5 iuanes (US$97,32) a tonelada. No setor de mineração e siderurgia, CSN MINERAÇÃO ON caía 2,27%, CSN ON operava estável, USIMINAS PNA subia 0,35% e GERDAU PN, que divulga balanço do primeiro trimestre após o fechamento do mercado, ganhava 1,7%.

- ITAÚ UNIBANCO PN valorizava-se 1,01%, em sessão positiva para os bancos do Ibovespa, com BANCO DO BRASIL ON ganhando 0,36%, BRADESCO PN subindo 1,12% e SANTANDER BRASIL UNIT avançando 1,18%. A unidade brasileira do banco espanhol Santander divulga na quarta-feira seu relatório de resultados do primeiro trimestre.

- TOTVS ON caía 0,83%, em curso de interromper sua sequência de cinco altas consecutivas, tendo como pano de fundo anúncio pela empresa de tecnologia, na noite de sexta, da retomada de suas conversas com a Stone para aquisição da produtora de software Linx.

- NATURA&CO ON subia 2,61%, após acionistas aprovarem no final da semana passada proposta de reestruturação da companhia, que prevê a incorporação da empresa pela subsidiária Natura Cosméticos. A operação foi anunciada no fim de março e prevê que a Natura Cosméticos voltará a ter ações negociadas em bolsa.