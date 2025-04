Índices da China fecham perto da estabilidade com falta de estímulo contra tarifas

O índice CSI300 caiu 0,14%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, recuou 0,2%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 0,04%.

Na sexta-feira, as principais autoridades da China se comprometeram a apoiar as empresas e os trabalhadores mais afetados pelo impacto das tarifas dos EUA e pediram que o país se prepare para os piores cenários.

O Politburo do Partido Comunista prometeu estabilizar e revigorar os mercados de capitais, mas nenhuma medida de apoio adicional foi anunciada.

Os esforços de Pequim colocaram um piso sob as ações chinesas, mas estender a margem de manobra requer entradas maciças de capital ou "notícias realmente boas para reconstruir a confiança" minada pela guerra comercial entre a China e os EUA, disse estrategista da Zheshang Securities.

Enquanto isso, no domingo, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, não apoiou a afirmação de Trump de que as negociações sobre tarifas com a China estão em andamento e disse que não sabe se Trump conversou com o presidente chinês, Xi Jinping.