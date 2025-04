Japão nega notícia que cita pressão de Bessent por um iene forte

O Ministro das Finanças do Japão, Katsunobu Kato, e Bessent tiveram suas primeiras conversas frente a frente na quinta-feira, às margens das reuniões do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial em Washington.

O jornal Yomiuri informou na sexta-feira que Bessent disse a Kato sua preferência por um dólar fraco e um iene forte, sem citar fontes.

No sábado, Kato também negou a reportagem do Yomiuri na plataforma de mídia social X, repetindo que eles não discutiram metas de taxa de câmbio ou uma estrutura para administrar as taxas do iene.

Na coletiva de imprensa, Kato não deu detalhes sobre a reunião de 50 minutos com Bessent, recusando-se a comentar se os EUA fizeram alguma solicitação específica ao Japão.

O foco do presidente Donald Trump em lidar com o déficit comercial dos EUA e seus comentários anteriores acusando o Japão de manter intencionalmente um iene fraco alimentaram as expectativas do mercado de que Tóquio enfrentará pressão para fortalecer o valor do iene em relação ao dólar e dar aos fabricantes dos EUA uma vantagem competitiva.

Bessent disse em um post no X no sábado que teve "conversas muito construtivas" com Kato.