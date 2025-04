Juros futuros perdem força na reta final em novo dia de queda do dólar

"A gente está bastante incomodado com a questão das expectativas (de inflação), que continuam bastante desancoradas. A gente quer entender por quanto tempo e em que patamar a gente precisa deixar a taxa de juros para atingir a meta", afirmou.

Sem novidades nos discursos de Haddad e Galípolo, houve certa continuidade do movimento de sexta-feira, de alta das taxas dos DIs. Alguns vértices chegaram a exibir avanços de 10 pontos-base, mas o movimento esmoreceu antes do fechamento, com agentes fechando as posições do dia.

O novo recuo do dólar ante o real -- o sétimo consecutivo -- também pesou sobre as taxas, em meio à percepção de que o câmbio pode permitir que o BC leve a cabo uma política monetária não tão rígida para controlar a inflação.

No boletim Focus divulgado pela manhã pelo BC, a mediana das projeções do mercado para a inflação em 2025 caiu de 5,57% para 5,55%. No caso de 2026, subiu de 4,50% para 4,51%. Em ambos os casos as projeções seguem distantes do centro da meta de inflação perseguida pelo BC, de 3%.

Neste cenário, na sexta-feira -- atualização mais recente -- o mercado de opções de Copom da B3 precificava 62% de probabilidade de alta de 50 pontos-base da Selic em maio (ante 56% na véspera), 32% de chances de alta de 25 pontos-base (ante 34,50%) e 4,50% de possibilidade de manutenção (6,00% na véspera).

Para o encontro seguinte, em junho, as apostas caminhavam nas últimas sessões para a manutenção: as opções precificam 59,50% de chances de manutenção da Selic, 25,50% de possibilidade de aumento de 25 pontos-base e 9,50% de chances de elevação de 50 pontos-base.