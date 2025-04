Preços do petróleo Brent caem devido a temores sobre demanda

Por Erwin Seba

HOUSTON, 28 Abr (Reuters) - Os preços do petróleo Brent caíram mais de US$1 o barril nesta segunda-feira, já que as preocupações econômicas com a guerra comercial entre EUA e China pressionaram a demanda.

O Brent fechou a US$65,86 o barril, queda de 1,51%. O petróleo WTI encerrou a US$62,05 o barril, baixa de 1,5%.