Um dos primeiros acordos comerciais dos EUA será com a Índia, diz secretário do Tesouro

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta segunda-feira que os parceiros comerciais dos EUA fizeram propostas "muito boas" para evitar as tarifas norte-americanas e um dos primeiros acordos a ser assinada pode ser com a Índia.

Em entrevista à CNBC, Bessent disse que os EUA tiveram negociações bastante substanciais com o Japão e que as conversas com outros parceiros comerciais asiáticos estão indo bem.

Ele disse que as medidas recentes da China para isentar alguns produtos norte-americanos de suas tarifas retaliatórias mostram que o país asiático quer reduzir as tensões comerciais com os EUA.