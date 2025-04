Villeroy diz que ainda há margem para cortes de juros pelo BCE

PARIS (Reuters) - As ameaças de tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão criando incertezas para as economias de todo o mundo, mas ainda há margem para novos cortes nas taxas de juros na Europa uma vez que a inflação na zona do euro está mais baixa, disse o membro do Banco Central Europeu (BCE) François Villeroy de Galhau nesta segunda-feira.

"Estamos em um momento de grande incerteza... As políticas do sr. Trump não estão funcionando. As políticas desse governo Trump estão jogando contra a economia dos EUA e, infelizmente, também contra a economia mundial", disse Villeroy - que também é chefe do Banco da França - à RTL Radio.

Observando que alguns economistas estavam até mesmo esperando uma recessão nos Estados Unidos, Villeroy acrescentou: "O protecionismo não funciona, significa menos crescimento e mais inflação."