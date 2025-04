Wall St fica sem direção única em início de semana movimentada de balanços e dados

As grandes empresas de tecnologia podem continuar superando as expectativas de lucros, já que são mais resistentes às tarifas, disse Phil Blancato, presidente-executivo da Ladenburg Thalmann Asset Management.

"Você vai dizer a alguém para não usar um sistema operacional da Microsoft neste momento por causa de uma tarifa? Isso é altamente improvável."

Até o momento, a temporada de resultados tem sido positiva, com a expectativa de que os lucros do S&P 500 aumentem 9,7% no primeiro trimestre em relação ao ano anterior, de acordo com o LSEG IBES.

O Dow Jones subia 0,55%, a 40.333,81 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,18%, a 5.535,09 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,10%, a 17.365,22 pontos.

Muitas empresas têm destacado a incerteza causada pelas mudanças na política comercial dos EUA, com algumas cortando ou retirando suas previsões anuais.

Sinais de que os EUA e a China poderiam estar dispostos a diminuir as tensões comerciais injetaram algum otimismo nos mercados na semana passada, com os três principais índices encerrando a sexta-feira com ganhos semanais.