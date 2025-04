Ação da Caixa Seguridade recua após "downgrade" do JPMorgan

Por Isabel Teles

(Reuters) - As ações da Caixa Seguridade caíam nesta terça-feira, após analistas do JPMorgan rebaixarem a recomendação do papel para "neutra", ante "overweight".

Analistas citaram, entre outros fatores, um ambiente de taxas de juros mais "dovish" - com o pico da Selic agora precificado em torno de 14,75%, versus cerca de 17% em dezembro de 2024 - no qual seguradoras tendem a se beneficiar menos.