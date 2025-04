Aneel aprova recomendação de renovação da EDP ES, que prevê novo contrato em maio

Segundo a análise do órgão regulador, a concessionária cumpriu nos últimos anos com os critérios técnicos de fornecimento de energia FEC, que mede a frequência de interrupções de energia por consumidor, e DEC, que mede a duração das interrupções. Os níveis de FEC e DEC apurados para a EDP ES ficaram dentro dos limites regulatórios desde 2020.

A empresa também foi aprovada sob o ponto de vista de gestão econômico-financeira, comprovando por resultados de Ebitda (lucro operacional) e dívida que tem capacidade de honrar compromissos econômico-financeiros de forma sustentável.

João Marques da Cruz, CEO do grupo português EDP para a América do Sul, disse à Reuters que o aval do regulador é um passo importante e que espera a conclusão do processo em maio, com a assinatura do novo contrato. O atual contrato expira em 17 de julho.

Ele ressaltou que a extensão da concessão dá previsibilidade ao negócio e reforçou a previsão de R$5 bilhões em investimentos na concessionária do Espírito Santo nos próximos anos, em modernização, reforços e ampliação da rede elétrica.

"Distribuição (de energia) é um negócio que gostamos e queremos estar no Brasil... e que podemos 'alargar', seja de forma orgânica, com mais investimentos, ou inorgânica, havendo oportunidades", afirmou o executivo.

Depois da EDP, as próximas distribuidoras com concessões vencendo são a Light, em junho de 2026, e a Enel Rio, em dezembro de 2026.