Banco Mundial prevê queda de preços de commodities para níveis pré-Covid

A previsão é de que os preços do petróleo bruto Brent atinjam uma média de US$64 por barril em 2025 - uma queda de US$17 em relação a 2024 - e apenas US$60 por barril em 2026, em meio à ampla oferta e à queda da demanda, em parte devido à rápida adoção de veículos elétricos na China.

Os preços do carvão devem recuar 27% em 2025 e mais 5% em 2026, com a desaceleração do crescimento do consumo de carvão para geração de energia nas economias em desenvolvimento.

Segundo o relatório, os preços dos alimentos também deverão recuar, caindo 7% em 2025 e mais 1% em 2026, mas isso pouco fará para diminuir a insegurança alimentar em alguns dos países mais vulneráveis, já que a ajuda humanitária está diminuindo e os conflitos armados impulsionam a fome aguda.

O relatório do Banco Mundial também prevê que os preços do ouro provavelmente estabelecerão um novo recorde em 2025, já que os investidores buscam locais seguros para o capital em meio à crescente incerteza, mas o preço se estabilizará em 2026.