BC diz que empréstimos de maior risco seguiram acelerando mesmo com aperto monetário

Autoridades do BC têm alertado que linhas de crédito de alto risco para pessoas físicas têm baixa sensibilidade à política monetária, defendendo que o sistema seja repensado para fortalecer as concessões de empréstimos com garantia, reduzindo custos às famílias.

"Não obstante o início do aperto monetário em setembro de 2024, o crédito às famílias persistiu acelerando em modalidades de maior risco e para tomadores com menor renda", disse o BC no documento.

"Houve leve piora na qualidade das contratações do crédito não consignado e aumento do financiamento de veículos mais antigos e com entrada menor."

O crédito a pessoas jurídicas, por sua vez, acelerou para empresas de todos os portes, com aumento das contratações, enquanto as grandes empresas também continuaram buscando o mercado de capitais, "que permanece ganhando representatividade como fonte de financiamento".

A autarquia tem defendido uma desaceleração da atividade para levar a inflação à meta de 3%, apontando que o crédito é um canal de transmissão relevante da política monetária para os preços, em meio a iniciativas do governo para estimular as concessões de financiamentos.

FORTE IMPACTO PARA EMPRESAS