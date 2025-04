BC do Chile mantém taxa de juros em 5% e pede cautela ante incerteza global

SANTIAGO (Reuters) - O banco central do Chile manteve nesta terça-feira sua taxa básica de juros em 5% em votação unânime, em linha com as expectativas do mercado.

A decisão ocorre após uma manutenção anterior da taxa, já que a autoridade monetária tem cada vez mais pedido cautela diante da inflação e da incerteza econômica global.

O banco central chileno disse que a incerteza econômica global "aumentou consideravelmente" desde a última reunião, especialmente em relação às tarifas anunciadas pelos Estados Unidos em abril.