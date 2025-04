Dinâmica desafiadora de inflação justifica extensão do ciclo de aperto monetário, diz Galípolo

Galípolo também reforçou que o BC acompanha os efeitos defasados da política monetária e entende que a incerteza no cenário demanda maior cautela e flexibilidade.

Ele ainda afirmou que o BC não tem nenhum tipo de desconforto com a meta de 3% para a inflação, ponderando que o Brasil diverge de outros países ao seguir com dinamismo econômico mesmo convivendo com juros elevados.

O presidente do BC voltou a dizer que o fato de haver uma fluidez menor na transmissão da política monetária no Brasil faz com que muitas vezes seja necessário conviver com patamar mais elevado de juros para ter o mesmo efeito.

Para ele, parece estranho haver diversos setores e empresas com acesso a linhas de crédito com custo inferior à taxa básica de juros determinada pelo BC.

Na entrevista ele também afirmou, ao ser perguntado sobre a compra do Banco Master pelo BRB, que não há nenhum tipo de ameaça do ponto de visto sistêmico, acrescentando que o sistema financeiro está sólido.

(Por Bernardo Caram)