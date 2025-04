BRB está próximo de concluir análise de números para compra do Banco Master

No final de março, o BRB anunciou a aquisição, ainda sujeita à aprovação regulatória. A estimativa inicial para o negócio era de cerca de R$2 bilhões, com a possibilidade de um preço menor dependendo do resultado da diligência.

Pelo acordo, o BRB comprará 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais do Banco Master, totalizando 58% do capital do banco.

Costa disse nesta terça-feira que o contrato exige que os acionistas do Banco Master injetem R$2 bilhões na instituição.

O Master, controlado pelo empresário Daniel Vorcaro, cresceu rapidamente nos últimos anos, impulsionado por um modelo de financiamento que se baseia na emissão de títulos de dívida de alto rendimento distribuídos por meio de plataformas de investimento.