Ceron diz que governo adiou pagamento de precatórios para ajudar política monetária

Segundo ele, o pagamento total das sentenças judiciais será de aproximadamente R$70 bilhões, sendo que R$44 bilhões ficarão fora da meta fiscal, após autorização do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na entrevista, o secretário disse que os gastos do governo com o Benefício de Prestação Continuada (BPC) seguem em trajetória de forte crescimento e geram preocupação, defendendo que seja feito um debate sobre o programa assistencial.

Após o governo apresentar as diretrizes orçamentárias de 2026 com um buraco de R$118 bilhões em medidas arrecadatórias ainda não apresentadas, Ceron disse que as iniciativas serão anunciadas em julho.

Ele argumentou que o esforço fiscal do governo tem gerado resultados primários consistentemente melhores do que no passado, o que pode ajudar no trabalho do BC no combate à inflação.

O secretário afirmou que a política monetária restritiva impacta a gestão da dívida pública, que tem parte significativa dos títulos atrelada à taxa Selic.

Ceron, no entanto, defendeu a atuação do BC e disse que quanto antes esse trabalho der resultado, mais cedo a autarquia poderá reduzir os juros básicos.