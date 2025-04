Confiança do consumidor dos EUA cai em abril

(Corrige mês no 1º parágrafo)

WASHINGTON (Reuters) - A confiança do consumidor dos Estados Unidos caiu para o nível mais baixo em quase cinco anos em abril, já que as preocupações crescentes com as tarifas pesaram sobre as perspectivas econômicas.

O Conference Board disse nesta terça-feira que seu índice de confiança do consumidor caiu 7,9 pontos neste mês, para 86,0, a leitura mais baixa desde maio de 2020. Economistas consultados pela Reuters previam que o índice cairia para 87,5.