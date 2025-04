Antecipação de importações antes de tarifaço impulsiona déficit comercial dos EUA a nível recorde

O governo deve publicar sua estimativa antecipada do PIB para o trimestre de janeiro a março na quarta-feira, que coincidirá com os 100 dias de Trump no cargo. Economistas preveem que o crescimento econômico tenha praticamente paralisado, conforme a posição de Trump em relação às tarifas, em constante mudança, semeou confusão e incerteza entre as empresas, dificultando o planejamento para o futuro.

Economistas estimaram que o comércio pode ter subtraído até 1,9 ponto percentual do PIB no último trimestre.

O déficit no comércio de bens aumentou 9,6% em março, para US$162 bilhões, o maior já registrado, informou o Departamento de Comércio.

As importações de bens aumentaram US$16,3 bilhões, atingindo um recorde histórico de US$342,7 bilhões. Essas importações foram impulsionadas por um aumento de 27,5% nas importações de bens de consumo. Houve também aumentos sólidos nas importações de veículos automotores e bens de capital. Já as importações de insumos industriais caíram 13,5%. As importações de alimentos caíram, assim como as de outros bens.

Economistas alertaram que as importações podem exagerar muito uma desaceleração econômica prevista para o crescimento do PIB no trimestre de janeiro a março.

EXPORTAÇÕES AUMENTAM