Dólar cai pela 8ª sessão no Brasil com mercado à espera de dados dos EUA

Nesta terça-feira, a Casa Branca informou que Trump assinará um decreto para amenizar o impacto de suas tarifas no setor automotivo. Autoridades do governo disseram que as medidas aliviarão algumas tarifas sobre peças estrangeiras para carros fabricados nos EUA, enquanto os importadores não terão que pagar taxas acumuladas sobre carros e materiais usados para fabricá-los.

Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad, avaliou que os ativos brasileiros -- como o real e as ações do Ibovespa -- vêm sendo beneficiados pelo fluxo de investimentos vindo do exterior.

“A tendência permanece mesmo diante da indefinição sobre as negociações comerciais entre EUA e China. Contudo, a amplitude do dólar hoje está limitada pela expectativa do payroll americano na sexta-feira e pelas decisões de juros do Federal Reserve e do Copom na próxima semana, o que mantém investidores em compasso de espera”, ponderou.

Neste cenário, após marcar a máxima de R$5,6640 (+0,27%) às 9h07, pouco depois da abertura, o dólar à vista atingiu a mínima de R$5,6201 (-0,50%) às 12h21.

Em relação ao Copom, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta terça-feira que segue vigente a visão apresentada em março, quando a taxa básica Selic subiu 100 pontos-base, para 14,25% ao ano, e o colegiado indicou aumento de menor magnitude em maio.

"A gente está respondendo a uma dinâmica de inflação que é desafiadora, o que justifica a extensão do ciclo", disse Galípolo.