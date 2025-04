Dólar oscila pouco com alívio tarifário e dados dos EUA em foco

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,02%, a R$5,656 na venda.

Os movimentos da divisa brasileira ocorriam em meio a um cenário mais positivo para a moeda norte-americana no exterior, com avanços modestos sobre pares fortes, como o euro e o iene, e pares emergentes, como o peso mexicano e o rand sul-africano.

Por trás dos ganhos ligeiros estava um novo alívio na política comercial dos EUA, com autoridades norte-americanas sinalizando na véspera que o governo reduzirá o impacto das tarifas sobre automóveis ao aliviar as taxas impostas em peças estrangeiras para veículos produzidos em solo norte-americano.

O governo também evitará que as tarifas sobre automóveis estrangeiros se acumulem sobre outras taxas, em um acordo que o secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, chamou de "grande vitória" para a política do governo.

Uma vez que as incertezas sobre as tarifas dos EUA têm sido um fator baixista para o dólar, em meio aos receios pelos impactos na maior economia do mundo, a divisa norte-americana se recuperava em alguns mercados pelo mundo, com investidores retomando algumas posições compradas na moeda de reserva global.

"O mercado segue de olho nas notícias dos EUA... o dólar amanheceu com uma posição mais forte em todo o mundo e provavelmente vamos sentir um pouco aqui", disse Lucélia Freitas, especialista em câmbio da Manchester Investimentos