EXCLUSIVO-China suspende tarifas sobre importações de etano dos EUA, dizem fontes

CINGAPURA (Reuters) - A China suspendeu sua tarifa de 125% sobre as importações de etano dos Estados Unidos, disseram duas fontes com conhecimento do assunto nesta terça-feira.

A medida aliviará a pressão sobre as empresas chinesas que importam etano norte-americano para a produção petroquímica, além de fornecer uma saída para o gás natural liquefeito, um subproduto da produção de gás de xisto dos EUA.

Os importadores de etano na China incluem a Satellite Chemical, a SP Chemicals, a Sinopec, a Sanjiang Fine Chemical e o Wanhua Chemical Group, enquanto os principais exportadores dos EUA são a Enterprise Products Partners e a Energy Transfer.