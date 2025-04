Expectativas de inflação da zona do euro aumentam, mostra pesquisa do BCE

FRANKFURT (Reuters) - Os consumidores da zona do euro aumentaram suas expectativas de inflação para os próximos anos em março, antes que os Estados Unidos adotassem tarifas sobre a maioria dos países, dando início a uma guerra comercial global que poderia minar o crescimento econômico, segundo uma pesquisa do Banco Central Europeu nesta terça-feira.

A inflação para os próximos 12 meses foi estimada em 2,9%, acima dos 2,6% da pesquisa do mês anterior. O projeção para três anos à frente subiu de 2,4% para 2,5%, informou o BCE com base em uma pesquisa com 19.000 consumidores em 11 países da zona do euro.

Embora esse aumento normalmente preocupasse o BCE, os números são anteriores às tarifas dos EUA, que mudaram fundamentalmente as perspectivas econômicas globais.