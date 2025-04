Fundação Bunge e Ibama firmam acordo para combater incêndios florestais

De acordo com dados do MapBiomas, grupo sem fins lucrativos de pesquisa sobre o uso da terra, 30,80 milhões de hectares tiveram incêndios no Brasil em 2024, uma área maior do que a Itália, disse a Fundação Bunge no comunicado.

Esse número representa um aumento de 13,6 milhões de hectares em relação a 2023 e é a maior área queimada desde 2019, mostraram dados do MapBiomas. Cerca de três quartos da vegetação queimada era nativa, segundo o comunicado da fundação, citando o MapBiomas.

O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo, e um país importante para as operações da Bunge.

Flavia Leite, coordenadora-geral do PrevFogo, disse que a parceria entre o Ibama e a Fundação Bunge marca um passo fundamental no fortalecimento das ações contra incêndios florestais, combinando esforços para proteger as comunidades, conservar a biodiversidade e enfrentar as mudanças climáticas.

"O conhecimento ancestral dos povos indígenas é fundamental para a conservação e o monitoramento das florestas", afirmou Claudia Calais, diretora-executiva da Fundação Bunge, no comunicado.