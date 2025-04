Gerdau mantém otimismo sobre encomendas de aço nos EUA

"Claro que alguns setores estão mais preocupados que outros (com as tarifas de importação), como a indústria automotiva, mas, de uma forma geral, entendemos que estamos com um nível de atividade robusto", acrescentou Japur.

Por sua vez, o presidente-executivo, Gustavo Werneck, afirmou que "não tem nada hoje que eu olhe e me traga grandes preocupações sobre a saúde de nossa carteira lá (EUA)". A operação da Gerdau na América do Norte foi responsável por 49% do resultado operacional do grupo no primeiro trimestre.

Segundo a companhia, o portfólio de produtos da empresa nos EUA tem encontrado demanda resiliente nos setores voltados a obras de construção não-residencial e energia solar, que têm sido favorecidos pela preferência do mercado por produtos nacionais em detrimento dos importados.

No primeiro trimestre, a receita líquida da Gerdau da América do Norte cresceu quase 11% sobre um ano antes, para R$8,8 bilhões, apoiada em parte pela valorização do dólar frente o real, que compensou quedas de preços no mercado.

As ações da companhia, que começaram o dia no vermelho, exibiam alta de 0,4% às 13h49, enquanto o Ibovespa tinha valorização de 0,64%.

Questionado sobre a operação do novo laminador de bobinas a quente inaugurado em março em usina da companhia em Ouro Branco (MG), após investimento de R$1,5 bilhão, Japur afirmou que não acredita que poderá gerar impacto relevante nos preços do material no Brasil.