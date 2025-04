Governo central tem superávit primário de R$1,1 bi em março com alta na arrecadação e gasto menor

O resultado melhor no acumulado de 2025 foi impactado por um adiamento no pagamento de precatórios, que em 2024 foi feito em fevereiro, mas neste ano foi adiado para julho.

De acordo com o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, o adiamento dos desembolsos de precatórios foi uma decisão deliberada para não criar pressão inflacionária neste momento e ajudar o trabalho do Banco Central na política monetária.

"Ajuda a não criar mais pressão na atividade econômica neste momento", disse o secretário.

Ceron afirmou que os pagamentos de precatórios -- que caíram de R$31,8 bilhões no primeiro trimestre do ano passado para R$872 milhões nos primeiros três meses de 2025 -- devem ser normalizados em julho.

Segundo ele, o pagamento total das sentenças judiciais será de aproximadamente R$70 bilhões, sendo que R$44 bilhões ficarão fora da meta fiscal, após autorização do Supremo Tribunal Federal (STF).

A meta de resultado primário para 2025 é de déficit zero, com tolerância de 0,25 ponto percentual do Produto Interno Bruto, o que corresponde a cerca de R$29 bilhões.