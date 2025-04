Guerra comercial pode reduzir crescimento e inflação na zona do euro, diz Cipollone, do BCE

FRANKFURT (Reuters) - Uma guerra comercial global pode reduzir tanto o crescimento econômico quanto a inflação na zona do euro e pode ter um "efeito inequivocamente recessivo" nos países envolvidos, disse o membro do Conselho do BCE Piero Cipollone nesta terça-feira.

As falas de Cipollone reforçaram o argumento favorável a um novo corte na taxa de juros pelo BCE em junho e também alertaram sobre os riscos de um mundo mais fragmentado, como obstáculos no fluxo de capital e até mesmo uma possível erosão do status do dólar como moeda de refúgio.

"O recente aumento na incerteza da política comercial pode reduzir o investimento empresarial da zona do euro em 1,1% no primeiro ano e o crescimento real do PIB em cerca de 0,2 ponto percentual em 2025-26", disse ele.