Ibovespa bate 136 mil pontos e caminha para 7ª sessão seguida de alta

- GERDAU PN subia 0,13%, devolvendo as perdas apuradas mais cedo no pregão, após divulgar queda de quase 15% no resultado operacional medido Ebtida ajustado do primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. O desempenho, porém, veio um pouco melhor que o esperado por média de previsões de analistas compilada pela Lseg. Executivos da siderúrgica disseram em conferência com analistas que o mix de produtos da companhia nos EUA protege a empresa de incertezas relacionadas à guerra tarifária global e que não viram sinais de redução de vendas na região.

- PETROBRAS PN e PETROBRAS ON subiam 0,59% e 0,28%, respectivamente, revertendo o sinal apesar do declínio do petróleo no exterior. A Petrobras informou mais cedo que sua presidente, Magda Chambriard, reuniu-se com investidores na China na segunda-feira para apresentar e propor novas parcerias na indústria naval.

- VALE ON operava perto da estabilidade, em dia de recuperação para os futuros do minério de ferro na Ásia. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações diurnas com acréscimo de 0,28%, a 709 iuans (US$97,49) a tonelada.

- ITAÚ UNIBANCO PN valorizava-se 0,63%, BANCO DO BRASIL ON ganhava 0,95%, BRADESCO PN subia 1,87% e SANTANDER BRASIL UNIT avançava 1,91%, com as ações de bancos listadas no Ibovespa ganhando força ao longo do pregão.

- GPA ON subia 9,41%, após disparar até 16% mais cedo, em meio às perspectivas de mudança do conselho de administração da companhia, antes da assembleia geral extraordinária marcada para segunda-feira.

- CAIXA SEGURIDADE ON caía 2,69%, após o JPMorgan rebaixar na véspera a recomendação do papel para "neutra", ante "overweight", com analistas citando, entre outros fatores, um ambiente de taxas de juros mais "dovish" - com o pico da Selic agora precificado em torno de 14,75%, versus cerca de 17% em dezembro de 2024 - no qual seguradoras tendem a se beneficiar menos.