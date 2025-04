Ibovespa fecha com variação positiva discreta e assegura 7ª alta consecutiva

- VALE ON caiu 0,37%, apesar da recuperação dos futuros do minério de ferro na Ásia, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações diurnas com acréscimo de 0,28%, a 709 iuanes (US$97,49) a tonelada. O presidente da mineradora, Gustavo Pimenta, disse nesta terça que está estudando alternativas para seu portfólio de níquel, incluindo venda, formação de parcerias ou hibernação de ativos, visto que o mercado enfrenta um cenário desafiador de curto prazo.

- GERDAU PN caiu 1,16%, após trocar o sinal algumas vezes no pregão, na esteira de queda de quase 15% no resultado operacional medido Ebtida ajustado do primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. O desempenho, porém, veio um pouco melhor que o esperado por média de previsões de analistas compilada pela Lseg. Executivos da siderúrgica disseram em conferência com analistas que o mix de produtos da companhia nos EUA protege a empresa de incertezas relacionadas à guerra tarifária global e que não viram sinais de redução de vendas na região.

- ITAÚ UNIBANCO PN valorizou-se 0,80%, BANCO DO BRASIL ON ganhou 0,53%, BRADESCO PN subiu 1,12% e SANTANDER BRASIL UNIT avançou 0,57%.

- GPA ON subiu 8%, após disparar até 16% na máxima da sessão, liderando os ganhos do Ibovespa em meio às perspectivas de mudança do conselho de administração da companhia, antes da assembleia geral extraordinária marcada para segunda-feira.

- CAIXA SEGURIDADE ON caiu 4,24%, após o JPMorgan rebaixar na véspera a recomendação do papel para "neutra", ante "overweight", com analistas citando, entre outros fatores, um ambiente de taxas de juros mais "dovish" -- com o pico da Selic agora precificado em torno de 14,75%, versus cerca de 17% em dezembro de 2024 -- no qual seguradoras tendem a se beneficiar menos.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)