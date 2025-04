Ibovespa tem variação modesta antes de dados de emprego dos EUA; Gerdau cai

- GERDAU PN caía 0,58%, tendo trocado o sinal mais cedo no pregão, repercutindo balanço referente ao primeiro trimestre da siderúrgica, que registrou resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebtida) ajustado de R$2,4 bilhões, queda de quase 15% na comparação anual, embora acima dos R$2,29 bilhões previstos por analistas em pesquisa da LSEG. A companhia, que aprovou dividendos de R$0,12 por ação, afirmou em relatório que as mudanças na política comercial de aço dos EUA ajudaram a compensar resultados mais fracos no Brasil no período.

- PETROBRAS PN e PETROBRAS ON caíam 0,72% e 0,74%, respectivamente, em mais um dia de declínio para os preços do petróleo no exterior. O barril de Brent, referência para a estatal, era negociado em baixa de 1,94%, a US$64,58. A Petrobras informou mais cedo que sua presidente, Magda Chambriard, reuniu-se com investidores na China na segunda-feira para apresentar e propor novas parcerias na indústria naval.

- VALE ON tinha variação positiva de 0,07%, ancorada na recuperação dos futuros do minério de ferro na Ásia -- embora declarações conflitantes de Washington e Pequim sobre o estado das negociações comerciais tenham limitado ganhos. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações diurnas com acréscimo de 0,28%, a 709 iuanes (US$97,49) a tonelada.

- ITAÚ UNIBANCO PN valorizava-se 0,11%, BANCO DO BRASIL ON caía 0,14%, BRADESCO PN subia 0,6% e SANTANDER BRASIL UNIT avançava 0,53%, em sessão de variação modesta para as ações de bancos do Ibovespa.

- CAIXA SEGURIDADE ON caía 3,83%, após o JPMorgan rebaixar na véspera a recomendação do papel para "neutra", ante "overweight", com analistas citando, entre outros fatores, um ambiente de taxas de juros mais "dovish", no qual seguradoras tendem a se beneficiar menos.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)