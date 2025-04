ISA Energia tem queda no lucro do 1º trimestre

A queda na última linha do balanço é explicada por um aumento da depreciação, em função da revisão tarifária do ano passado e da maior base ativos, e também pelo endividamento, que vem aumentando para suportar o crescimento da companhia, disse a diretora financeira, Silvia Wada.

A dívida líquida da ISA Energia atingiu R$12,12 bilhões no primeiro trimestre, um aumento de 18,5% frente ao registrado ao final de 2024 e de 49% em comparação com um ano antes.

A executiva ressaltou que o atual nível de alavancagem, de 3,16 vezes a relação dívida líquida sobre Ebitda, está compatível com o momento da companhia, que tem grandes empreendimentos de transmissão de energia elétrica em construção e uma série de projetos de reforços e melhorias na rede atual.

"Os seis projetos licitados que a gente tem em construção hoje vão gerar praticamente R$1 bilhão de receita até 2028, conforme eles forem entrando (em operação). E a gente também tem R$5,5 bilhões (em investimentos) de reforços e melhorias".

Dos projetos "greenfield" na carteira da transmissora, três deles têm previsão de energização nos próximos 12 meses: Riacho Grande, Jacarandá e Água Vermelha.

O CEO da ISA Energia, Rui Chammas, também ressaltou os avanços da empresa com seu programa de investimentos, com mais de R$1,1 bilhão em aportes executados no trimestre.